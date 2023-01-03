У Львові та області світла буде більше: що зміниться у графіках

Львів'янам та жителям області 3 січня повідомили приємні новини. Упродовж дня світла буде більше.

Пресслужба Львівобленерго повідомила, що до 14:00 графіки вимкнень не застосовуватимуть. Водночас людей закликали раціонально використовувати електроенергію та не забувати про правила.

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До 14:00 — графіки відключення НЕ застосовують. 14:00 – 23:00 – діють графіки погодинних відключень,

– мовиться у повідомленні.

Людей закликали раціонально використовувати електроенергію. Зокрема, не вмикати прилади, у яких наразі немає термінової потреби. Окрім того, енергомісткі пристрої найкраще використовувати після 23:00.

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"Обмеження споживання до 14:00 (3 січня 2023 року – 24 канал) не застосовуються",

– заявили в Укренерго.

Станом на ранок 3 січня електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження.

Водночас усіх людей закликали не забувати про правила та використовувати електроенергію свідомо.