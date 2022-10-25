У Львові та області запровадили віялові відключення світла

У Львові та області 25 жовтня запровадили віялові відключення світла. Перша черга абонентів уже могла відчути обмеження.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що відключення стосуються, як жителів міста, так і області, орієнтовно 3% від загальної потужності.

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Перша група віялових (аварійних) відключень введена з 09:20, згідно з розпорядженням головного диспетчера РДЦ Західного регіону НЕК "Укренерго".

Перевірити інформацію про відключення можна у розділі "Чому немає світла" на сайті "Львівобленерго" або в кол-центрі за номерами:

0-800-30-15-68;

067-333-15-68;

050-460-15-68;

093-170-15-68;

093-170-15-68.

Зверніть увагу! Після атаки 22 жовтня у Львові на відміну від більшості західний областей не виключали світло. Це вперше будуть застосовані віялові відключення. Досі діяли загальні рекомендації економії електропостачання.

А ось, унаслідок атаки по Львову 10 жовтня, в місті фактично на весь день зникало світло. Також у Львові були проблеми зі зв'язком.

Стабілізаційні заходи вимушені

Для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

Примусові обмеження споживачів електроенергії – повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми.

Свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00 – 11:00 та 17:00 – 23:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.

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