Кошти позабюджетні, – Садовий розставив крапки над "і" щодо заміни бруківки у Львові

На площі Ринок у Львові почали знімати бруківку. Її мають відшліфувати, вирівняти та повернути на місце, щоб люди з інвалідністю вільно почували себе на вулиці. Роботи виконують не за кошти з бюджету міста.

Гроші для цих робіт надають іноземні компанії. Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

До теми У Львові перестелять частину бруківки на площі Ринок: Садовий сказав, хто оплатить реконструкцію

"Насамперед всі ці роботи виконуються за позабюджетні кошти. Тобто є грантодавці – іноземні компанії, українці, які готові давати кошти тільки на це. До прикладу, їх цікавить інклюзія і вони не хочуть чи не можуть давати кошти на різні мілітарні речі", – пояснив мер.

Він підкреслив, що на цю ініціативу міська рада не витрачає бюджетні кошти, які йдуть на купівлю зброї. Країни-партнери допомагають, щоб люди з інвалідністю, зокрема, поранені військові могли комфортно пересуватися містом.

Важливість інклюзії

Андрій Садовий зазначив, що у Львові працює одна з найбільших у світі екосистем людяності Unbroken. Через цю ініціативу пройшло понад 15 тисяч людей: як військових, так і цивільних. Питання реабілітації та соціалізації – дуже важливі.

Влітку 2023 року був спільний проєкт із хорватськими партнерами. Одним з перших, хто отримав біонічний протез, був Михайло. Зараз у нього протез ноги та біонічний протез руки. Важливо вибудовувати такі ветеранські центри для соціалізації, щоб ветерани приїжджали туди з родинами, відпочиваючи, займалися спортом.

Михайла, який без руки, ноги, не вмів плавати, хорватські ветерани навчили дайвінгу, підводному плаванню. Уявіть, наскільки він відчуває себе круто. Це наступний етап з реабілітації, який ми також хочемо впроваджувати у Львові. В Україні це потрібно,

– наголосив він.

В Україні дуже багато поранених, тому у Львові вже було встановлено сотні протезів для рук та ніг. Зараз у місті будують ще одне протезне виробництво, адже десятки тисяч українців цього потребують. Зараз Львів приймає поранених з усієї України, однак важливо, щоб такі центри були по всій Україні.

"Взагалі 80% наших поранених, які приїжджають та яким потрібно встановлювати протези, потребують нових операцій. Тому високий рівень медицини – це основа для реабілітації, соціалізації та важливий чинник психологічної підтримки", – наголосив мер Львова.

Садовий про заміну бруківки у Львові: дивіться відео

Останні новини Львова