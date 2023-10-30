Кошти позабюджетні, – Садовий розставив крапки над "і" щодо заміни бруківки у Львові
На площі Ринок у Львові почали знімати бруківку. Її мають відшліфувати, вирівняти та повернути на місце, щоб люди з інвалідністю вільно почували себе на вулиці. Роботи виконують не за кошти з бюджету міста.
Гроші для цих робіт надають іноземні компанії. Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.
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"Насамперед всі ці роботи виконуються за позабюджетні кошти. Тобто є грантодавці – іноземні компанії, українці, які готові давати кошти тільки на це. До прикладу, їх цікавить інклюзія і вони не хочуть чи не можуть давати кошти на різні мілітарні речі", – пояснив мер.
Він підкреслив, що на цю ініціативу міська рада не витрачає бюджетні кошти, які йдуть на купівлю зброї. Країни-партнери допомагають, щоб люди з інвалідністю, зокрема, поранені військові могли комфортно пересуватися містом.
Важливість інклюзії
Андрій Садовий зазначив, що у Львові працює одна з найбільших у світі екосистем людяності Unbroken. Через цю ініціативу пройшло понад 15 тисяч людей: як військових, так і цивільних. Питання реабілітації та соціалізації – дуже важливі.
Влітку 2023 року був спільний проєкт із хорватськими партнерами. Одним з перших, хто отримав біонічний протез, був Михайло. Зараз у нього протез ноги та біонічний протез руки. Важливо вибудовувати такі ветеранські центри для соціалізації, щоб ветерани приїжджали туди з родинами, відпочиваючи, займалися спортом.
Михайла, який без руки, ноги, не вмів плавати, хорватські ветерани навчили дайвінгу, підводному плаванню. Уявіть, наскільки він відчуває себе круто. Це наступний етап з реабілітації, який ми також хочемо впроваджувати у Львові. В Україні це потрібно,
– наголосив він.
В Україні дуже багато поранених, тому у Львові вже було встановлено сотні протезів для рук та ніг. Зараз у місті будують ще одне протезне виробництво, адже десятки тисяч українців цього потребують. Зараз Львів приймає поранених з усієї України, однак важливо, щоб такі центри були по всій Україні.
"Взагалі 80% наших поранених, які приїжджають та яким потрібно встановлювати протези, потребують нових операцій. Тому високий рівень медицини – це основа для реабілітації, соціалізації та важливий чинник психологічної підтримки", – наголосив мер Львова.
Садовий про заміну бруківки у Львові: дивіться відео
Останні новини Львова
- Мер Львова Андрій Садовий розповів, що з місцевого бюджету на армію передали понад 400 мільйонів гривень. Українські військові самостійно можуть оперативно купити те, що їм потрібно. Нещодавно підписали багато угод, щоб допомогти військовим, зокрема, Національній гвардії, Академії сухопутних військ, військовому госпіталю.
- Також Садовий відповів, що робитимуть з аварійними балконами в місті. Влітку у Львові обвалились два балкони. Зокрема, внаслідок цього на вулиці Під Дубом загинув чоловік. Тоді розпочали обстежувати балкони. Загалом 14 тисяч балконів, станом на сьогодні, мають ознаки аварійності. Деякі люди вже почали звертатися, щоб отримати співфінансування і відремонтувати такі балкони. Є програма, де місто компенсує 80% і допомагає з ремонтом.
- У Львові водій автобуса відмовився везти українського воїна, який втратив ногу. Чоловіка, який у Львові нахабно зачинив двері перед військовим з інвалідністю, покарали. Йому оголосили догану. У Львівській міській раді пояснили, чому водія автобуса не звільнили.