Можна "витерти ноги" об окупантів та задонатити: у Львові помітили оригінальне таксі
У Львові помітили незвичайне таксі. Водій прикрасив свій автомобіль речами, пов'язаними з війною.
До того ж у машині постійно звучать українські пісні. Відповідне відео розповсюдили мережею, інформує 24 Канал.
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Оригінальне таксі їздить Львовом
На оприлюдненому відео можна побачити, що за кермом автівки – водій-іноземець. Салон машини прикрашений українськими прапорами та шевронами наших Збройних Сил.
До того ж клієнтам таксі пропонують задонатити на потреби українських захисників.
Якщо ви задоволені мною та моєю машиною, будь ласка, пожертвуйте для наших захисників на бус,
– йдеться в оголошенні, яке розмістили в авто.
Окрім цього, у салоні машини є таблички з написом, що водій не володіє мовою російського окупанта. До того ж пасажири можуть потоптатися по символіці терористів, оскільки на підлозі лежить футболка "другої армії світу".
Цікаве таксі у Львові: дивіться відео
Скандали з таксистами в Україні
- Раніше водій однієї зі служб таксі висадив пасажирів через їхнє ставлення до української мови. Стався інцидент у Києві дорогою з аеропорту "Бориспіль".
- Таксист з Одеси також вляпався у скандал – він звинуватив у війні США. Також водій почав скаржитися на "ущімлєнія" українця у своїй країні, і розповідав, що все життя говорив російською, і що виріс він в Одесі.
- За словами чоловіка, "Амєріка всю жизнь войни начінаєт". А на зауваження про напад Росії на Сирію він відповів, що це вона так "асвабаділа" країну.
- Окрім цього, в Одесі ще один скандальний таксист, який вихваляв Росію та Путіна, вибачився за свої слова. З ним провела розмову Служба безпеки України.