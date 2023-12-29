У Львові пролунали повторні вибухи

У Львові близько 8 ранку пролунало кілька вибухів, які були чути в більшості районів міста. Гучні вибухи пролунали під час повітряної тривоги. Згодом у місті пролунав ще один вибух.

У Львові було чутно щонайменше 4 потужні звуки вибухів, повідомляє 24 Канал. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Львова та області.

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У Львові було чути 4 вибухи

Вибухи у Львові підтвердив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Він закликав жителів області перебувати в укриттях, оскільки небезпека триває.

Згодом Козицький повідомив, що, за попередньою інформацією, у Львові окупанти поцілили у житловий будинок. За його даними, є постраждалі.

Також в одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно, через падіння уламків ракети.

Близько 08:50 у Львові було чути ще один звук вибуху.

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