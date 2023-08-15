У Львові влучання в житлові будинки: відбувається евакуація людей

Під час ракетної атаки на Львів окупанти влучили у житлові будинки. Спалахнула пожежа.

Наразі триває евакуація людей. Міський голова оприлюднив кадри з наслідками російського обстрілу, пише 24 Канал.

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На верхніх поверхах спалахнула пожежа

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Андрій Садовий зазначив, що всі служби вже працюють на місці.

Є влучення в житлові будинки. На верхніх поверхах – пожежа. Евакуюємо людей,

– розповів мер.

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У Львові є влучання в житлові будинки / Фото з телеграму Садового

Зауважимо, згодом очільник ОВА Максим Козицький розповів, що у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей вже евакуювали. На жаль, не минулося без постраждалих.

Невеликі загоряння також фіксували в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.

Окрім того, в одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Також надійшла інформація про пошкодження транспортних засобів.

Що вже відомо про ракетну атаку на Львівщину