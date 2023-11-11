У Львові вперше попрощалися з Невідомим Героєм

У Львові 11 листопада вперше попрощалися з Невідомим Воїном. Герой загинув у квітні 2022 року й до цього часу його особу не вдалося встановити.

На Львівщині також попрощалися з Андрієм Киричем – воїном 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та Андрієм Сліпцем – воїном 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

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У Львові попрощалися з трьома Героями

Уперше на Львівщині попрощалися з Невідомим Воїном ЗСУ. Як повідомив Андрій Садовий, Герой загинув 3 квітні 2022 року у боях за місто Попасна в Луганській області. До Львова тіло загиблого захисника прибуло у червні 2022 року.

Відтоді фахівці намагалися встановити особу Героя.

На жаль, встановити особу загиблого так і не вдалося. Його взірець ДНК збережено. Якщо знайдуться родичі – тіло захисника буде перепоховане під власним іменем на Личаківському цвинтарі,

– наголосив Садовий.

У Львові також попрощалися з Героєм Андрієм Киричем. Він був бійцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Дружина Героя минулого року поховала рідного брата, який загинув в боях у Маріуполі. Тепер жінка втратила й чоловіка. Як уточнив Садовий, дружина Героя попросила, аби Невідомого Воїна поховали поряд з її чоловіком, щоб вона могла доглядати й за його могилою – допоки не знайдуться його рідні.

Церемонія прощання 11 листопада відбулася й з загиблим Героєм Андрієм Сліпцем, який служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Андрій – один із 19 військових, які загинули 3 листопада внаслідок російського ракетного удару "Іскандером" в Запорізькій області. У загиблого Героя лишилася 10-річна донька.

У Львові попрощалися із загиблими Героями / Фото Андрій Садовий

Трагічні втрати України

На фронті загинув Микола Молоков. Він був інструктором полку імені Кастуся Калиновського й найстаршим бійцем у білоруському батальйоні. Герой спеціалізувався на військовій розвідці. До слова, Микола Молоков також брав участь у проєкті "МастерШеф" (6-й сезон).

Захищаючи Україну, загинув старший солдат зі Львівщини Тарас Лозовий. Він був оператором відділення управління командира батареї мінометної батареї. Герой виконував бойове завдання на Запоріжжі, під час якого й отримав смертельне поранення. Захиснику назавжди залишиться 24 роки.

У Києві попрощалися із захисником та журналістом Тарасом Давидюком. Він був журналістом й пластуном. Герой загинув під населеним пунктом Роботине в Запорізькій області.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героїв. Світла пам'ять