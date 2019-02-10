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      "Лягай, Бандеро": керівнику поліції Києва соромно за працівника, обіцяє покарати – відео

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      "Лягай, Бандеро": керівнику поліції Києва соромно за працівника, обіцяє покарати
      "Лягай, Бандеро": керівнику поліції Києва соромно за працівника, обіцяє покарати / 24 канал

      9 лютого у Києві на Подолі поліція затримала активістів з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?". У мережі з'явилося відео конфлікту силового затримання, на якому один із співробітників спецназу кричить "Лягай, Бандеро".

      На брифінгу керівник поліції Києва Андрій Крищенко сказав, що вибачається за правоохоронця, який вигукнув "Лягай, Бандеро" під час затримання учасників акції праворадикалів біля Подільського райвідділку поліції Києва.

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      Я особисто вибачаюсь за дії цього працівника, вважаю це неприпустимо. Такого не має бути. Ці працівники будуть покрані. Нам є над чим працювати. Мені особисто соромно,
      – сказав Крищенко.

      Він зазначив, що поки імен правоохоронців не можуть розголошувати, бо наразі проводять досудове розслідування. Рішення щодо дій правоохоронців має виносити Державне бюро розслідувань.

      Однак у соціальних мережах оголосили про початок зі збору інформації про працівників поліції. Інформацію про сім'ї поліцейських збирають, щоб "привітати дружин правоохоронців з 8 березня", додав Сініцин.

      Більше того, Крищенко зазначив, що проти "чоловіка, який без форми на відео наносив удари, буде порушено кримінальне провадження".

      Голова Нацональної поліції України Сергій Князєв у себе на Facebook-сторінці також вибачився за вчинок правоохоронця. "Я теж бандерівець", – зазначив він.

      Дивіться відео як правоохоронець, застосовуючи силу до активіста, кричить "Лягай, Бандеро":

      Що відомо про напад на актвістів з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк"?9 лютого у Києві на Подолі, де мала проводити зустріч з виборцями кандидатка у президенти Юлія Тимошенко, поліція затримала та забрала до райвідділу активістів з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?". Активіст планували поцікавитись у Тимошенко, коли вона відсторонить від посади голову Херсонської облради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера. Його активісти та батько Гандзюк підозрюють у причетності до організації нападу на Катерину.

      Правоохоронці згодом заявили, що у їхньому службовому авто молодики повикидали зеленку, а вже в управлінні поліції в них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.

      Після затримання активістів до відділення поліції прибули їхні побратими та почали вимагати відпустити всіх затриманих. У поліції кажуть, що вже після того, як затриманих відпустили, під дверима відділення почалася штовханина і проти правоохоронців застосували газові балончики. У результаті затримали близько 40 осіб, а 3 поліцейських доправили в лікарню. 

      Активісти ж зазначають, що приблизно десятьох з них оточили і затримали без жодних пояснень. За словами очевидців, затримання було жорстоким: спецпризначенці забігли у райвідділок та почали всіх бити. Згодом активістів таки відпустили.

      Крім того, до будинку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова приїхало кілька десятків активістів, які вимагають відпустити затриманих. 50 протестувальників вирішили пікетувати будинок глави МВС з вимогою відпустити затриманих активістів. Аваков, у свою чергу, заступився за правоохоронців.

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      Теги: Новини України Новини політики Поліція Сутички Катерина Гандзюк Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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