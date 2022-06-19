Ляпас Путіну від Казахстану та газова війна: ексклюзивний стрім Фейгіна на 24 каналі
19 червня 2022 , 20:50Читать новость на русском
На ютубі 24 каналу сьогодні, 19 червня, о 21:00 відбудеться стрім з російським правозахисником Марком Фейгіним, який проведе телеведуча Адріана Кучер.
В прямому ефірі на ютубі вони поговорять про те, що в оточенні президента Росії Володимира Путіна вже відкрито заговорили про кризу в "Росії". При цьому називаючи це – "шлях в нікуди".
Важливо Москва сильно образилась, – Фейгін про гучну заяву президента Казахстану щодо Донбасу
Ляпас Путіну від Казахстану, а також Кремль почав газову війну проти Європи – про це та більше можна дізнатися зі слів російського публіциста.
Трансляція розмови Адріани Кучер та Марка Фейгіна на ютубі 24 каналу відбудеться 19 червня о 21:00. Переглянути її також можна, перейшовши за посиланням.
Стрім Адріани Кучер та Марка Фейгіна: дивіться відео
Останні заяви Марка Фейгіна на 24 каналі
- Володимир Путін вкотре заявив, що Росія нібито не погрожує світові ядерною зброєю, але попереджає, що готова її застосувати "у разі загрози суверенітету". Це свідчить про те, що це не більше, ніж просто риторика та інерція. Про це зазначив Марк Фейгін.
- Нещодавно Дмитро Медведєв заявив, що в Росії наближаються великі зміни. Він також додав, що незабаром росіянам потрібно буде працювати в зовсім нових умовах. Російський правозахисник Марк Фейгін пояснив 24 каналу про що говорив Медведєв.
- Також він розповідав, що порівняння Путіна з Петром І цілком недоречне. Російський президент розвалив майже все, чого прагнув імператор. У Росії все остаточно розвалиться на наступний ранок після смерті Путіна.
- Фейгін повідомляв, що зараз триває жорстока боротьба всередині Кремля, і вона ніколи не була настільки інтенсивною за весь час правління Путіна. Усі клани активно групуються, перегруповуються, маневрують. За його словами, однією з причин цього є стан здоров'я президента Росії Володимира Путіна, який змушує російські еліти задуматись, що буде після нього.
- Колишній ватажок проросійських бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін продовжує насміхатись із міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Російський опозиційний політично-громадський діяч та юрист Марк Фейгін припустив, чому Гіркіну дозволять подібні висловлювання.