Ляшко реанімував питання захисту національного товаровиробника, – Яніна Соколовська

В Україні назріло питання про захист національного товаровиробника. Забуте питання в силу того, що українські політики свої промахи пояснювали словом "війна", сьогодні знову реанімовано, і знову Олегом Ляшко.

Точку зору на перспективи відродження індустріально-промислового комплексу, запропоновані Федерації роботодавців України лідером Радикальної партії, висловила на своїй сторінці в Facebook політичний експерт Яніна Соколовська.

"Ляшко зустрівся з представниками Федерації роботодавців України та представив свій план відновлення економіки. "Купуй українське, плати українцям!" – озвучив Ляшко давнє українське гасло, що дозволило одного разу вижити країні. Тільки тоді він звучав: "Свій до свого по своє". Іншими словами, план Ляшка припускає виключення корупції з тендерних схем, відмова від закупівель того імпорту, аналоги якого виробляються в Україні. Немає потреби закуповувати китайські турбіни, якщо їх роблять в Харкові і продають навіть в Іран. Немає потреби купувати трамваї в Польщі, якщо їх виробляє вітчизняний товаровиробник", – зазначила Соколовська.

На думку політичного експерта, ініціатива Олега Ляшка для багатьох небезпечна тим, що вона усуває корупційні схеми, перш за все, в енергетичному секторі.

"І донбаське вугілля, який ми купуємо вдвічі дорожче під виглядом імпортного, відтепер буде декларуватися, як українське. Та й газ власного видобутку повинен, згідно з цим планом, надходити вітчизняному споживачеві за реальною, а не завищеною, нібито реверсною, ціною. Позитивна пропозиція Ляшка, схоже, сколихне ті корупційні пласти, які залишалися закостенілими останні років 20. Незалежно від результату виборів, ініціатива підтримки вітчизняного виробника буде реалізована через парламент, тому що досить важко не набрати під нею голоси. Фактично, ті, хто виступить проти, повинні стати об'єктами уваги НАБУ – тому що ці політики фактично підтримають існуючі в країні корупційні схеми, які не дають державі ні розвиватися, ні жити, ні дихати", – резюмувала Яніна Соколовська.