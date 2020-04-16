Ляшко рекомендує заборонити роботу всіх ринків по Україні

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко рекомендує місцевій владі заборонити роботу усіх ринків по Україні, щоб уникнути поширення коронавірусу.

Відповідну постанову щодо протидії поширення COVID-19 у місцях торгівлі Ляшко підписав у четвер, 16 квітня. Ця постанова не забороняє роботу ринків, а лише рекомендує зробити це владі на місцях.

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Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії пошенню коронавірусу в місцях перебування масового скупчення людей, заборонити функціонування ринків – продовольчих, непродовольчих і змішаних,

– йдеться у постанові.



Постанова Ляшка з рекомендацією закрити усі ринки

Чому і коли ринкам дозволяли працювати?

Після введення карантину в Україні заборонили роботу ринків. Однак 30 березня МОЗ видала постанову, яка дозволила функціонування продовольчих ринків. Однак для покупців і продавців ввели суворі карантині обмеження.

Умови, за якими могли працювати ринки:

зареєстрований оператор харчових продуктів;

маски та рукавиці – для покупців і продавців;

відстань між людьми – не менша, ніж 1,5 метра;

один покупець – на 20 квадратних метрах торгової площі;

3 метри – відстань між місцями торгівлі для ринків вихідного дня.

Однак люди не дотримувалися цих правил і вже 14 квітня Ляшко заявив, що ця постанова МОЗ втратила чинність. Це рішення головний санлікар пояснив "фактами зловживань органів місцевого самоврядування, коли вони відкривали ринки в антисанітарних умовах".

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Де ринки працюватимуть?

У Львові ринки працюватимуть до 16 години суботи, 18 квітня. Мер міста Андрій Садовий додав, що згідно з рекомендаціями Ляшка, ринки закриють вже після обіду в суботу і до кінця карантину.

"Провів розмови на цю тему з прем'єром Шмигалем і Віктором Ляшком. Пояснив свою позицію, що ми у Львові ввели жорсткі санітарні вимоги на ринках, одразу закриваємо порушників. На львівських ринках, на відкритому повітрі є безпечніше, ніж навіть в супермаркетах", – пояснив Садовий.



Нові карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу