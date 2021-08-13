Люблю Україну, ніхто не змусить мене звідси поїхати, – Беленюк про расистський конфлікт
Джерело:фейсбук-сторінка Жана Беленюка
Жан Беленюк висловився про неприємний інцидент, який трапився з ним у Києві. Там молодики-расисти намагалися спровокувати його на бійку.
Відповідний допис він опублікував у своєму фейсбуці. Насамперед Беленюк подякував усім за підтримку: наголосив, що отримав сотні дзвінків.
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Неадеквати існують скрізь, – Беленюк
Водночас олімпієць запевнив, що з ним все гаразд та пояснив, що "вже не має сил щось коментувати". Мовляв, зараз хоче відпочити, адже напередодні приїхав з Олімпіади у Токіо. Окремо спортсмен подякував МВС за оперативну реакцію на інцидент.
Він наголосив, що любить свою батьківщину – Україну, адже завдячує їй усім, чим має. Саме тому ніхто не зможе змусити його виїхати звідси.
Текст публікації Жана Беленюка у фейсбуці:
"Дякую всім, хто пише слова підтримки, отримав сотні дзвінків, але вже нема сил щось коментувати. Зі мною все ок! Хочу відпочити! Дні по прильоту з Токіо дійсно стали вкрай активними. Дякую міністру Денису Монастирському та представникам Національної поліції України за оперативну реакцію.
Дав усі необхідні покази. Я люблю свою країну, вона мені дала все, що маю, і ніхто мене не змусить кудись поїхати, а неадеквати існують абсолютно скрізь! Просто інколи вони трапляються на нашому шляху".
Расисти напали на Беленюка: основне
- 13 серпня у Києві група невідомих намагалася спровокувати олімпійця та "слугу народу" Жана Беленюка на бійку. У бік спортсмена лунали расистські висловлювання.
- Його обізвали "чорною мавпою" та закликали "валити в Африку". Втім, за словами самого Беленюка, незважаючи на це, до бійки так і не дійшло.
- Такі прояви расизму вже засудили президент Зеленський та "Слуга народу". Водночас поліція взялася за справу та розшукує нападників.