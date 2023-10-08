Повернувся з Німеччини та пішов воювати: на фронті загинув 21-річний стрілець з Рівненщини
Джерело:Млинівська селищна рада
У Донецькій області на фронті загинув 21-річний Любомир Мельничук. Він лише навесні повернувся в Україну з-за кордону, а невдовзі добровільно став на захист домівки.
Він загинув під ворожим обстрілом біля населеного пункту Урожайне. Поблизу селища точаться важкі бої – росіяни намагаються повернути втрачені землі.
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Трагічна втрата серед лав ЗСУ
На війні загинув 21-річний Любомир Мельничук з Рівненської області.Він був стрільцем-снайпером 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.
Хлопець загинув у Донецькій області, неподалік села Урожайне, внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу. Отримані травми виявилися смертельними.
Лише навесні цього року Любомир повернувся до України з Німеччини. Він отримав диплом бакалавра Рівненського державного гуманітарного університету – мав стати учителем історії. Однак доля склалася інакше. Уже 29 травня хлопець з власної волі пішов захищати Батьківщину. Любомир підписав зі Збройними Силами контракт.
Молодий хлопець поліг у боях під Урожайним / Млинівська селищна рада
Трагічні втрати в українській армії
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