Вдова Пригожина змінила прізвище: як її тепер звуть
Вдова очільника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина вирішила змінити прізвище. Тепер дружина російського терориста не Пригожина, а Кряжева.
Про зміну прізвища повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані у державних реєстрах. Коли саме вдова повернула дівоче прізвище – невідомо, проте оновлена інформація з'явилася у мережі 15 вересня, передає 24 Канал.
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Більше не Пригожина
У базі даних Любов Пригожина тепер Кряжева – це її дівоче прізвище. Ймовірно, причиною таких змін стали санкції, під які потрапив не лише російський терорист, а і його сім'я.
Зміна прізвища, воно відбулося після розлучення, пов'язана з санкціями, які запроваджені щодо Пригожина,
– стверджують джерела.
Пригожина змінила прізвище / Фото Nexta
Відомо, що Любов Кряжева розійшлася з Пригожиним 2 роки тому. Офіційно подружжя не розривало шлюб, але з того часу не жили разом. Коли пара розірвала стосунки, то очільник вагнерівців переписав на неї частину майна. Як заявляють нотаріуси російським ЗМІ, Любов Кряжева нічого не отримає за заповітом – майже все майно перейде у руки сина Павла.
До слова, у Санкт-Петербурзі вже навіть відкрили справу про спадщину Пригожина, адже він був власником кількох компаній. Зокрема, йому належали 100% акцій ТОВ "Конкорд Кейтеринг", "Конкорд менеджмент і консалтинг", 49% акцій кінокомпанії "Аурум" і 80% акцій ТОВ "Ритм". Втім, вдова Пригожина також не залишилася з пустими руками. Кряжева є співвласницею кількох компаній, які зареєстровані у Санкт-Петербурзі.
Пригожин загинув в авіакатастрофі: коротко
- У Тверській області увечері 23 серпня розбився літак, на борту якого був очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин і його партнер Дмітрій Уткін. Бізнес-джет "Embraer Legacy 600" летів з Санкт-Петербурга в Москву.
- На борту було 10 осіб – 7 пасажирів і 3 працівники повітряного судна. Усі вони загинули внаслідок падіння літака. У той же вечір російські пропагандисти підтвердили, що на борту був Пригожин.
- Експерти припускають, що смерть Пригожина – не випадковість. Існує теорія, що літак могли збити ракетою із ЗРК С-300. Утім, в Офісі Президента України вважають, що Пригожин підписав собі смертний вирок ще у червні, коли після невдалого заколоту повірив Путіну.
- Поховали Пригожина й Уткіна 29 серпня. Церемонія прощання відбулася у Санкт-Петербурзі на Пороховському кладовищі.