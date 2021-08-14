Це люди без роду і без племені, – Беленюк назвав Скабєєву пропагандисткою

Олімпійський призер з греко-римської боротьби Жан Беленюк назвав Ольгу Скабееву пропагандистко. Хоча раніше заявляв, що не був знайомий із її діяльністю.

Спортсмен сказав, що вона верзе всіляку нісенітницю. Тому навіть не хотів коментував заяви Скабєєвої.

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Це люди без роду і без племені, яких тільки одне мотивує – верзти відверту нісенітницю. Чесно кажучи, коментувати те, що говорить Скабєєва, вважаю ганебним для себе,

– зазначив Беленюк.

За словами спортсмена, адекватні люди взагалі не повинні такі передачі дивитися.

Чому Беленюк фотографувався зі Скабєєвою

Беленюк раніше казав що, не стежить за політичними подіями в Росії, тому не був у курсі, чим займається Скабєєва, повідомляє Tribuna.

"По-перше, я не знаю, хто така Ольга Скабеева...По-друге, я відомий спортсмен, зі мною може підійти і сфотографуватися будь-яка людина...Мені у кожного питати, хто він, звідки і чим займається?" – пояснив спортсмен.



Беленюк та Скабєєва / Фото з телеграм-каналу пропагандистки

Скандальні заяви Скабєєвої після перемоги Беленюка

Пропагандистка у традиційній манері прокоментувала "золото" українського олімпійського чемпіона. Його переможний гопак вона назвала "москальською присядкою". За її словами, нібито на традиційний український танець це не було схожим. Ба більше, Скабєєва відзначилась і расистськими заявами. Вона акцентувала і на кольорі шкіри Беленюка. У Кабміні ж порадили пропагандистці не заздрити.

Скабєєва сфотографувалась з Беленюком не цього року, а ще на Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро. Ймовірно борець мав на увазі, що тоді не знав, хто це.