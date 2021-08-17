Люди ходять по коліна у воді, авто тонуть в багнюці: у Кирилівці затопило Федотову косу
Джерело:"РИА Мелитополь"
У курортній Кирилівці вкотре затопило Федотову косу. Це відбувається щоразу після невеликого шторму. Відпочивальники невдоволені тим, що їм доводиться ходити по коліна в багнюці.
Найбільше страждають туристи, які проживають на базах і пансіонатах на першій лінії. Вони спеціально орендували таке житло, аби було близько до моря.
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Щоб добратись до кафе, людям також доводиться йти через багнюку – у ній тонуть і автомобілі. Туристи обурені бездіяльністю місцевої влади. Не вживають жодних заходів по грейдуванню дороги попри те, що така ситуація повторюється з року в рік.
Страждає бізнес
У пансіонатах відпочиває мало людей. Деякі взагалі були змушені закритися. Річ у тім, що люди приїжджають на 10 днів, а вже через 2 – 3 дні їдуть назад. Зазвичай причиною є навала медуз та інші неприємності у регіоні.
Федотову косу затопило / Фото "РИА Мелитополь"
Людям негода спричинила незручності / Фото "РИА Мелитополь"
Кирилівка у 2021 році: що там відбувається
- Кирилівка у 2021 році суттєво страждає через природні явища. Це посприяло і на місцевий бізнес, адже рік видався неприбутковим. Люди відмовляються їхати.
- Пляжі Кирилівки накрили медузи. Люди не могли зайти у воду, адже годі було й знайти собі місце.
- Вже наприкінці липня повідомили про великих павуків у селищі.
- Згодом стало відомо про нашестя комарів. Комахи пролазять у приміщення через будь-які щілини.