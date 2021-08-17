Люди ходять по коліна у воді, авто тонуть в багнюці: у Кирилівці затопило Федотову косу

17 серпня 2021 , 19:41
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Джерело:

"РИА Мелитополь"

У курортній Кирилівці вкотре затопило Федотову косу. Це відбувається щоразу після невеликого шторму. Відпочивальники невдоволені тим, що їм доводиться ходити по коліна в багнюці.

Найбільше страждають туристи, які проживають на базах і пансіонатах на першій лінії. Вони спеціально орендували таке житло, аби було близько до моря.

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Щоб добратись до кафе, людям також доводиться йти через багнюку – у ній тонуть і автомобілі. Туристи обурені бездіяльністю місцевої влади. Не вживають жодних заходів по грейдуванню дороги попри те, що така ситуація повторюється з року в рік.

Страждає бізнес

У пансіонатах відпочиває мало людей. Деякі взагалі були змушені закритися. Річ у тім, що люди приїжджають на 10 днів, а вже через 2 – 3 дні їдуть назад. Зазвичай причиною є навала медуз та інші неприємності у регіоні.


Федотову косу затопило / Фото "РИА Мелитополь"


Людям негода спричинила незручності / Фото "РИА Мелитополь"

Кирилівка у 2021 році: що там відбувається

  • Кирилівка у 2021 році суттєво страждає через природні явища. Це посприяло і на місцевий бізнес, адже рік видався неприбутковим. Люди відмовляються їхати.
  • Пляжі Кирилівки накрили медузи. Люди не могли зайти у воду, адже годі було й знайти собі місце.
  • Вже наприкінці липня повідомили про великих павуків у селищі. 
  • Згодом стало відомо про нашестя комарів. Комахи пролазять у приміщення через будь-які щілини.
Автор: Тетяна Пасічник