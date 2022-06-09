Люди в Маріуполі продовжують жити в підвалах через знищені домівки: моторошні відео

9 червня 2022 , 16:16

Джерело:

телеграм Петра Андрющенка

В окупованому Маріуполі люди продовжують жити у підвалах через те, що російська артилерія повністю знищила їхні домівки. Їжу теж готують на вулиці з того, що мають.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав відео з умовами, як живуть люди на вулиці Володимирській у Лівобережному районі міста.

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За його словами, там люди досі живуть у підвалах через повністю знищені будинки.


Так виглядають будинки у Маріуполі, жити там неможливо / Скриншот з відео

"Життя перетворено росіянами на виживання. Лють. Просто Лють", – пише Андрющенко.

Люди в Маріуполі досі живуть у підвалах: дивіться відео


Радник мера додав, що люди у Маріуполі готують обід просто на вулиці.

“Ми маємо пам’ятати, що на зараз не менш 100 тисяч українців в Маріуполі змушені боротися за життя кожної хвилини. Маріуполю як ніколи потрібна евакуація”, – заявив він.

Дивіться відео, як у Маріуполі люди готують їжу:


Додамо, що в тимчасово окупованому Маріуполі щодня виникають шалені черги за гуманітарною допомогою, зокрема їжею (від 1,5 до 2 тисяч людей). Проте окупанти видають в день лише до 400 "наборів". До того ж, у місті досі немає водопостачання.

Скільки людей живе зараз в Маріуполі

За час повномасштабної війни Росії з Україною населення Маріуполя зменшилося приблизно в 5 разів. Так, сотні тисяч місцевих жителів покинули свої домівки, а щонайменше 22 тисячі людей – загинули.

  • Зараз в Маріуполі перебуває від 100 до 120 тисяч місцевих жителів.
  • Приблизно 50 – 70 тисяч маріупольців перебувають в сусідніх селах або на тимчасово окупованих територіях сходу й півдня України.
  • На жаль, 47 тисяч людей були депортовані на територію Росії та Білорусі.
  • Близько 200 тисяч людей виїхали на підконтрольну Україні територію.

До слова, нещодавно радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив фотографії з міста. Там зараз безліч сміття, завалів. А деякі трупи досі лежать на вулиці.

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Автор: Марія Бондар