Люди в Маріуполі продовжують жити в підвалах через знищені домівки: моторошні відео
Джерело:телеграм Петра Андрющенка
В окупованому Маріуполі люди продовжують жити у підвалах через те, що російська артилерія повністю знищила їхні домівки. Їжу теж готують на вулиці з того, що мають.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав відео з умовами, як живуть люди на вулиці Володимирській у Лівобережному районі міста.
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За його словами, там люди досі живуть у підвалах через повністю знищені будинки.
Так виглядають будинки у Маріуполі, жити там неможливо / Скриншот з відео
"Життя перетворено росіянами на виживання. Лють. Просто Лють", – пише Андрющенко.
Люди в Маріуполі досі живуть у підвалах: дивіться відео
Радник мера додав, що люди у Маріуполі готують обід просто на вулиці.
“Ми маємо пам’ятати, що на зараз не менш 100 тисяч українців в Маріуполі змушені боротися за життя кожної хвилини. Маріуполю як ніколи потрібна евакуація”, – заявив він.
Дивіться відео, як у Маріуполі люди готують їжу:
Додамо, що в тимчасово окупованому Маріуполі щодня виникають шалені черги за гуманітарною допомогою, зокрема їжею (від 1,5 до 2 тисяч людей). Проте окупанти видають в день лише до 400 "наборів". До того ж, у місті досі немає водопостачання.
Скільки людей живе зараз в Маріуполі
За час повномасштабної війни Росії з Україною населення Маріуполя зменшилося приблизно в 5 разів. Так, сотні тисяч місцевих жителів покинули свої домівки, а щонайменше 22 тисячі людей – загинули.
- Зараз в Маріуполі перебуває від 100 до 120 тисяч місцевих жителів.
- Приблизно 50 – 70 тисяч маріупольців перебувають в сусідніх селах або на тимчасово окупованих територіях сходу й півдня України.
- На жаль, 47 тисяч людей були депортовані на територію Росії та Білорусі.
- Близько 200 тисяч людей виїхали на підконтрольну Україні територію.
До слова, нещодавно радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив фотографії з міста. Там зараз безліч сміття, завалів. А деякі трупи досі лежать на вулиці.
Відео до теми – у Маріуполі залишається критично багато людей