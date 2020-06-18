З жахом спостерігаю за цією дискусією про Шарія. Люди думають, що все можна пояснити, якщо сказати, що голосувати за "шаріка" можуть лише дегенерати. Це набагато змістовніша історія.

Люди живуть у своїх світах

Ми живемо у час, коли фрагментація медіа-споживання призводить до фрагментації політики. Фактично, в нас зникає національна політика як така слідом за деградацією національних медіа, які раніше здатні були охоплювати різні аудиторії, а тепер програли процесу децентралізації медіа – просто через властивості самої медіа-культури. Тепер усе вирішують бульбашки, і навколо кожної інформаційної бульбашки наростають політичні бульбашки.

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Фрагментована політика – це експлуатація розколів – завжди.

Якщо дивитися з цієї точки зору, то немає великої різниці між сектою Шарія і, наприклад, сектою порошенківців, між сектою треш-націоналістів та Смешком як проєктом. Люди живуть, фактично, у своїх окремих світах зі своїми емоціями, своїми розчаруваннями, своїми помстами, своїми цілями та надіями, і це повністю покривається своїм ізольованим медіа-споживанням. Ми взагалі навіть не знаємо точно, скільки наших громадян відпало від українських медіа як таких і оцінюють події лише через російські чи дивнуваті інтернет-джерела. Ми це дізнаємось лише у момент виборів – що ж там реально відбувається у фрагментах колишньої національної політики і як розставлені сили. А уявіть, що буде ще через одне покоління…

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Це не було би проблемою, якби не накладалося на політичну географію нашої країни. Ми побачимо відверто жесть у місцевих радах за результатами виборів. І не тільки на півдні чи сході, але й у центрі, у деяких місцях на заході країни. І треба буде шукати компроміси між варіантами жесті.

Зараз всі говорять про місцеві вибори, ніби це якась інерція попередніх політичних кампаній. Насправді, буде багато нового. Багато рішал, які відіграються. Багато маргіналів, які отримають доступ до реальної влади. Багато "ексів", які дорвуться до ресурсу востаннє, як перед смертю. Це ж місцеві вибори! Нормальної дискусії про ці жесті як тенденцію і про те, як відносини між жестями вплинуть на систему – немає поки взагалі, на жаль.