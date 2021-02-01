Люди втомилися від корупції та автократії, – Блінкен про протести у Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він дуже стурбований жорстоким придушенням протестів і арештами людей у Росії. За його словами, російський уряд робить велику помилку, коли не бачить причини проблеми.

Джерело: NBC News

США закликали Росію звільнити опозиціонера Олексія Навального та припинити жорстокість на мирних протестах. Про це заявив держсекретар Блінкен.

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Відповідний допис у твіттері Блінкен опублікував під час протестів у Росії 31 січня. У відповідь МЗС Росії звинуватило США у причетності до протестів, зокрема у "заклику до несанкціонованих дій".

Реакція Блінкена на звинувачення Росії

Держсекретар США заявив, що уряд Росії робить велику помилку, якщо вважає, що у протестах винні США.

Це про них (Росію – 24 канал). Це про уряд. Це про розчарування, яке відчувають росіяни з приводу корупції, автократії. Я думаю, що їм потрібно дивитися всередину, а не назовні,

– сказав Блінкен.

Що відомо про протести у Росії