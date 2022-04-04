Люди, які отримали допомогу – питали, чи ми можемо дати їжу безпритульним тваринам, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський приїхав у Бучу на Київщині, де ще недавно звірствували російські окупанти. Він поспілкувався з місцевими жителями й дав інтерв’ю журналістам.

Зеленський заявив, аби зрозуміти, які люди живуть в Україні – потрібно з ними спілкуватись, а не ставити це питання йому. Втім навів приклад, що справді вирізняє людяність українців.

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Переймались за тварин

Сьогодні були люди, які отримали гуманітарну допомогу – питали, чи ми можемо дати їжу безпритульним тваринам. Я вважаю, що це характеристика нашого народу, який до тварин ставиться, як до людей,

– зауважив Зеленський.

Як підкреслив Зеленський, водночас те, що зробили з сучасним містечком Буча – це характеристика російських військових. Окупанти до людей ставились гірше, ніж до тварин.

Зеленський приїхав у Бучу та поспілкувався з журналістами: дивіться відео