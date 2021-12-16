Люди, які працюють з Дією, не мають доступу до даних користувачів, – Мінцифри
Джерело:BBC News Україна
Михайло Федоров заявив, що всі реєстри, які взаємодіють з Дією, виконують правила захисту персональних даних. Водночас ті, хто працюють із застосунком, не мають доступу до інформації українців.
Міністр цифрової трансформації зазначив, що "з одного боку, така архітектура – це круто, бо так безпечніше". Про це він повідомив у інтерв'ю виданню BBC News Україна.
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Але тоді виникають питання, чому зникають документи, коли щось нестабільно. Ми обираємо кібербезпеку та захист даних. Весь фокус нашої уваги на реєстрах, де зберігаються персональні дані,
– сказав Михайло Федоров.
"Усі реєстри, які взаємодіють з Дією, виконують правила захисту персональних даних. Є певна методологія оцінки безпеки реєстрів. Ми постійно проводимо аудити. У нас є стратегія оновлення цих реєстрів", – наголосив очільник Міністерства цифрової трансформації.
Окрім цього, міністр додав, що Дія не зберігає персональних даних, тому витоку даних не може бути.
Що відомо про застосунок "Дія"Це мобільний додаток, створений у межах проєкту діджиталізації державних процесів. Це передбачає усунення ланки "людина – людина" при наданні державних послуг.
В ідеалі держава в смартфоні – це можливість отримати будь-яку державну послугу, просто взявши свій смартфон. У планах проєкту – кожен українець матиме особистий кабінет жителя і зможе відстежувати всі дані, які держава має про нього.