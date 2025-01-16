Люди завжди хочуть дива, – Зеленський про результати застосування Україною далекобійної зброї

У листопаді Україна отримала дозвіл від США застосовувати далекобійну зброю по цілях у Росії. Володимир Зеленський прокоментував.

Президент Зеленський розповів про результати використання далекобійної зброї. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю українського лідера польським ЗМІ.

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Ми завдавали далекобійних ударів

Володимир Зеленський наголосив, що люди завжди хочуть дива та вважають, що після відкриття далекобійних можливостей для України, воно одразу буде.

Насамперед ми завдали далекобійних ударів тим, що в нас було. Були знищені склади зі зброєю, центри управління. Це дуже важливо,

– підкреслив він.

Зеленський також наголосив, що далекобійність дала свій результат та велика кількість втрат Росії на Курщині теж не просто так.

Якби у нас не було далекобійних ударів, я не знаю, який був би результат,

– сказав президент.

Він ще раз повторив, що далекобійність дуже допомогла Україні, проте і цього недостатньо, щоб знищити всі об'єкти, про які відомо Україні.