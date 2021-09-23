Людям від цього жити краще не стало, – Данилюк про схвалення закону про олігархів

Офіс Президента і "слуги народу" позицінують законопроєкт про олігархів як реальну боротьбу з ними. Але у документі не вказано жодних ефективних інструментів.

Зокрема там немає реальних санкцій, які б допомогли демонополізації і розвитку економіки. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони та ексміністр фінансів Олександр Данилюк.

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Данилюк: У законі про олігархів є лише тиск на великий бізнес

За його словами, в документі лише є тиск на представників великого бізнесу, яких можна назвати олігархами, щоб вони позбулися своїх медійних активів. Втім зробити вони це зможуть тільки на користь влади. Мовляв, будь-хто, хто купить ці активи, теж стає олігархом. І відтак в кінці всього контроль отримає Офіс Президента.

Данилюк зазначив, всіх, хто виступали проти цього закону, одразу позиціонували як прибічників олігархів. Тому відбулася медійна, або піарівська війна. Мовляв, люди не люблять олігархів, тому ОП на цьому етапі б переміг.

Дуже швидко люди зрозуміють, що від цього закону мало що зміниться. Їм від цього точно жити краще не стало. А далі ми будемо спостерігати якусь нову гру піарів. Олександр Данилюк Колишній секретар РНБО

Думаю, що Венеційська комісія дасть розгромну оцінку цьому закону, – Данилюк

Венеційська комісія підготує висновок щодо законопроєкту про статус олігарха до 15 – 16 грудня. На думку екссекретаря РНБО, оцінка буде розгромною. Втім влада все одно документ змінювати не буде.

Вони неодноразово казали: "Якщо Венеційська комісія дасть негативну оцінку, ми змінимо закон". Але вони цього робити не будуть,

– підкреслив він.

І додав, що ця можливість вже втрачена. Відтак уже через 2 місяці, в грудні, про це ніхто не буде думати. А влада обговорюватиме якісь нові ініціативи.

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