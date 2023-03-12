Люксембург передав Україні 14 броньованих швидких
Джерело:Посольство України в Бельгії
Україна отримає чергову партію гуманітарної допомоги від громади Люксембургу – 14 броньованих автомобілей швидкої допомоги виробництва британської компанії Venari.
Посольство України в Бельгії повідомило, що вже найближчим часом транспортні засоби відправлять на лінію фронту.
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14 броньованих швидких для фронту
"Автомобілі швидкої допомоги на лінії фронту будуть здійснювати свою головну місію – рятувати життя українських захисників, що боронять нашу державу, а також мирних жителів, які постійно стають жертвами варварських російських обстрілів", – зазначили у посольстві.
Допомога відбулась у межах ініціативи LUkraine asbl "Ukraine is calling", підтриманої Посольством України в Бельгії і Люксембурзі. Її метою є зібрати 10 мільйонів євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин.
Громада Люксембургу передала Україні 14 броньованих автомобілей швидкої допомоги / Фото з Facebook
Допомога Люксембурга Україні: що відомо
- У листопаді 2022 року Люксембург передав Україні БпЛА Primoco One 150 чеського виробництва. Українські воїни отримали 6 таких літальних апаратів з загальним діапазоном безпілотника до 2000 кілометрів. Міністерство оборони Люксембурга зазначило, що їх закупили у рамках військової допомоги українським воїнам після вторгнення Росії.
- Також Люксембург передав нашим захисникам позашляховики "Хамві". Міністр оборони Люксембурга Франсуа Бауш наголосив, що "Хамві" посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Він додав, що Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
- Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що іноді на фронті у ЗСУ можна побачити таке озброєння й техніку, яку ніби офіційно Україні не передавали. Це яскраво демонструє те, що деякі країни дають зброю Україні таємно. Зокрема, Люксембург надав Україні 600 "олівців" до "Граду" й аж 12 тисяч пострілів до РПГ-7.
- Банки та інші фінансові установи Великого Герцогства Люксембурга вже заморозили майже 4,3 мільярда євро активів росіян та їхніх компаній, які потрапили під санкції. У міністерстві фінансів Люксембургу заявили, що майже сотня громадян Росії, які підпали під економічні обмеження, не можуть отримати свої гроші та передати активи.