Люксембург передав Україні 14 броньованих швидких

Україна отримає чергову партію гуманітарної допомоги від громади Люксембургу – 14 броньованих автомобілей швидкої допомоги виробництва британської компанії Venari.

Посольство України в Бельгії повідомило, що вже найближчим часом транспортні засоби відправлять на лінію фронту.

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14 броньованих швидких для фронту

"Автомобілі швидкої допомоги на лінії фронту будуть здійснювати свою головну місію – рятувати життя українських захисників, що боронять нашу державу, а також мирних жителів, які постійно стають жертвами варварських російських обстрілів", – зазначили у посольстві.

Допомога відбулась у межах ініціативи LUkraine asbl "Ukraine is calling", підтриманої Посольством України в Бельгії і Люксембурзі. Її метою є зібрати 10 мільйонів євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин.

Громада Люксембургу передала Україні 14 броньованих автомобілей швидкої допомоги / Фото з Facebook

Допомога Люксембурга Україні: що відомо