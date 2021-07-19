"Люстровані" повертаються: прокурори заробляють у Венедіктової й розслідують справи Майдану

Нетверезий прокурор загубив рушницю в електричці. Поліція спіймала прокурора за кермом арештованого автомобіля. Прокурор збив двох дітей. Ці та інші справи фігурували під час їхньої переатестації. Звільнені раніше працівники Генеральної прокуратури знову повертаються на посади.

Ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка наприкінці 2019 року пафосно заявив, що жодна з державних інституцій не проходила через такий етап трансформації, який би містив оцінку кожного з прокурорів. Унаслідок тотальної переатестації Офіс генпрокурора очистився на 54%. Тоді звільнили понад 700 працівників.

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Їх тестували на знання законодавства, загальний розвиток та перевіряли на доброчесність. Записи цих співбесід майже одразу знищили, але залишилися рішення кадрових комісії, де чітко прописано, за що саме прокурора вирішили звільнити.

Переатестація прокурорів стартувала в Україні 2019 року, після зміни влади. З призначенням Ірини Венедіктової на посаду генпрокурора та пандемією коронавірусу, люстрація призупинилася. Восени 2020 року розпочали етап атестації місцевих прокуратур.

Журналісти Bihus.Info майже рік судилися за те, щоб ці рішення отримати – й таки отримали. Як з'ясувалося, "очищені" люди продовжують працювати: хто – в Офісі генпрокурора, хто – в Державному бюро розслідувань. Це ті самі люди, яких звільнили за смертельні ДТП, стрілянину в нетверезому стані, "злив" інформації стороннім особам, перегони арештованих автомобілів.

Сотченко загубив рушницю

Одна з "найцікавіших" історій – про звільнення прокурора Максима Сотченка. У рішенні комісії мовиться про те, що в грудні 2018 року він перебував у електричці та розпивав алкоголь із невідомою особою. Раптово Сотченко втратив свідомість, прокинувся вже на київському приміському вокзалі та виявив, що у нього немає службового посвідчення та мисливської рушниці.

Член кадрової комісії Олександр Павліченко пригадав, що на співбесіді Сотченко мав свою версію подій. Він переконував, що в якійсь компанії його сильно отруїли та обікрали, а прийшов до тями він уже на вокзалі в Києві, де й викликав поліцію.

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Та рушниця в Сотченка була не одна. Після того випадку, уже в 2019 році з іншою рушницею прокурор поїхав на полювання. Вполювати нічого не вдалося, тож він випив і вирішив постріляти. Побачив горлиць на високовольтних лініях електропередач за Кагарликом на Київщині і попросився перейти через подвір'я місцевих мешканців, щоб підстрелити птахів. Жителі викликали правоохоронців.

Після атестації Офіс генпрокурора позбувся Сотченка, але наприкінці серпня 2020 року він почав працювати на Ірину Венедіктову, заступником начальника відділу Департаменту нагляду за Національною поліцією. Журналісти Bihus.Info попросили його розповісти свою версію подій та навіть зустрілися з ним. Він поговорив із журналістами, але на камеру сказати нічого не захотів.

Стретович "зливала" інформацію стороннім

Прокурорку Оксану Стретович комісія "попросила" за безпідставний перегляд відомостей у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Стретович "зливала" службову інформацію стороннім особам. На співбесіді вона переконувала, що хтось через її флешку отримав доступ до реєстру.

Член атестаційної кадрової комісії Ярополк Бриних пояснив, що прокурорка мала стежити за флешкою. Якщо людина має доступ до інформації, вона повинна слідкувати за нею.

Стретович звільнили після співбесіди, але у вересні 2020 року вона повернулася в Офіс генпрокурора. Ірина Венедіктова взяла її на посаду головного спеціаліста з інформаційного забезпечення. Прокоментувати цю ситуацію журналістам експрокурорка не захотіла.

Бородій "грішив" подарунками, майном і "наукивством"

Когось із прокурорів "люстрували" за 1 прокол, когось – за 2. Є рішення, в яких цілі "букети" причин непроходження атестації. Одне із таких рішень – щодо прокурора Ярослава Бородія, який мав і подарунок від невстановлених осіб на 359 тисяч гривень готівкою, і неповернення вилученого під час розслідування майна, і "наукивство" (кандидат наук не зміг назвати ні офіційних опонентів на захисті своєї дисертації, ні навіть спеціальності, за якою захистився).

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Найголовніше, що випливає з рішення комісії, – у червні 2012 року Бородій за кермом автомобіля наїхав на пішохода. Потерпіла померла в лікарні після ДТП.

Зараз експрокурор працює слідчим у Державному бюро розслідувань та розслідує справи Майдану. Понад 10 прокурорів, звільнених після переатестації, пішли працювати саме в управління справ Майдану ДБР.

Яблонський, який переслідував майданівців, тепер розслідує ці справи

Ще один такий прокурор – це Артем Яблонський. Комісія встановила, що свого часу він переслідував учасників Революції Гідності.



Артем Яблонський / Фото Ukraine Crisis media center

Член атестаційної кадрової комісії Михайло Каменєв зазначив, що у своїх відповідях Яблонський розповідав, що активісти могли бути винними. Якщо ж вони не були винними, то він готовий вибачитися. Мовляв, своєю подальшою роботою він "перекрив усе з головою".

Зараз Яблонський керує управлінням "справ Майдану". Тепер – на посаді заступника начальника управління, до цього довгий час він був виконувачем обов'язків начальника.

Трачук переганяв арештовані автомобілі

Є і "відсіяні" з прокуратури люди, які в Державному бюро розслідувань пішли ще вище. Наприклад, Олег Трачук. Кадрова комісія встановила, що в нього чомусь був цілий "рулон" довіреностей на автомобілі.

"Там був, як ми казали, цілий автопарк автомобілів тоді. І це видавалося теж незрозумілим і дивним. Чому це так? Тому що особа, яка виконувала функції прокурора, вона фактично займалась якимись комерційними оборудками", – пояснив Павліченко.



Олег Трачук / Фото з сайту ДБР

На одному з цих авто Трачук "докатався". Його зупинила поліція на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей і з'ясувала, що автомобіль Toyota Land Cruiser 200 перебуває під арештом, про що є відповідне рішення суду. Трачук пояснив, що взяв авто в знайомого і не знав про арешт.

Там була одна з підозр, що (взяв – 24 канал) саме для того, щоб перегнати автомобіль, який під арештом. Використовувалося посвідчення прокуратури, але це не спрацювало і автомобіль затримали,

– розповів Павліченко.

Окрім цього, прокурор приховав, що щодо нього колись розслідували справу про можливе хабарництво. Журналісти Bihus.Info про нього писали. Експрокурор Трачук не декларував взагалі ніякого житла, а тим часом реєстр показував, що його батько має квартиру в елітному житловому комплексі у Києві.

Львівське ДБР з "люстрованими" прокурорами

Тоді Трачука також звільнили, але він пройшов "чесний і відкритий" конкурс та став заступником директора Управління ДБР у Львові. Очолює львівське територіальне управління ще один відсіяний прокурор – Руслан Ляшко.



Руслан Ляшко / Фото з сайту ДБР

Ляшка на атестації відсіяли за "порушення моральних норм поза службою", хоч і не уточнили про що мовилося. Серед інших його "заслуг" – недостовірність декларування, яке не завадило його кар'єрному злету.

Офіс генпрокурора проігнорував прохання журналістів прокоментувати ці історії. Із ДБР прислали відписку, що "порядком проведення відкритого конкурсу не передбачено надання інформації щодо попередніх результатів проходження конкурсів та атестування в інших органах державної влади".

"Представники нового правоохоронного органу, Державного бюро розслідувань, яке покликане розслідувати передовсім злочини або правоохоронної системи, або вищого ешелону влади, мають бути елітою правоохоронної системи. Коли ця еліта набирається з відповідного контингенту, то виникає питання, чи в правильному напрямку відбувається процес", – зауважив Павліченко.

Звільнені прокурори поновлюються через суд

Є категорія "відсіяних" прокурорів, які поновилися через суд. Наприклад, прокурор Рустам Сутко – рідний брат народного депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна, хоч прізвища різні. Сутка комісія відсіяла за витребування у червні 2018 року матеріалів кримінального провадження з Київської прокуратури, яке стосувалося незаконної діяльності господарського товариства. Кінцевим бенефіціарним власником товариства є батько Сутка.



Рустам Сутко / Фото "Киеввласть"

Атестаційна комісія не оцінила глибину синівських почуттів, тож Рустам Сутко пішов у Окружний адміністративний суд Києва. Він виграв справу та апеляцію по справі, тепер його поновили в Офісі генпрокурора.

Кондратюк збив двох дітей

Прокурора Олександра Кондратюка люстрували через ДТП. Як випливає з рішення комісії, він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння та травмував двох дітей – 2003 та 2005 років народження.

За словами члена атестаційної комісії Бриниха, Кондратюк не зміг пояснити, що там відбулося. Він переконував, що був тверезим, а в документах справи – помилка. Йому в комісії не повірили та звільнили, але він поновився в Офісі генпрокурора через суд наприкінці 2020 року. У березні 2021 року його перевели до прокуратури Луганської області, а ДТП з дітьми він тепер вважає особистою справою і відмовляється коментувати.

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"Мисливець на голубів" Максим Сотченко зараз також поновлюється через суд. Він хоче знову бути прокурором й уже виграв справу про поновлення в першій інстанції – Окружному адміністративному суді м. Києва.

Про що всі ці історії? Про те, що після пафосних реляцій Рябошапки не минуло й 2 років, а очищатися доведеться ще раз. Бо ті, кого ніби люстрували, повертаються, якщо не в Офіс генпрокурора, то в Державне бюро розслідувань чи ще кудись в систему. Люди, офіційно визнані недоброчесними, у біографії яких – смертельні ДТП, п'яна стрілянина в диких голубів, "злив" інформації досудових розслідувань, катання на арештованих авто – залишаються обличчями нашої правоохоронної системи, а ми платимо їм зарплати з наших грошей. І ще одне очищення потім знову проведуть за наші ж гроші.

Лише за 2020 рік "герої" цього матеріалу отримали від платників податків зарплату: