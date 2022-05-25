Мабуть, кара Божа: у Москві загорівся храм Петра та Павла

В Росії знову палає – цього разу пожежа сталась у столиці Росії – горить храм Петра та Павла. Масштаби пожежі понад 150 квадратних метри.

У Москві пожежа на територій храму Петра та Павла

Російські ЗМІ пишуть, що спалахнула хрестильня при храмі. На відео з місця подій видно чорні клубки диму та вогонь на фоні куполів.

до теми У Підмосков’ї спалахнула підстанція на території аерогідродинамічного інституту

Масштаби пожежі

За інформацією від місцевих екстрених служб, вогонь охопив будівлю площею 150 квадратних метрів, але споруду храму не зачепив. Пожежникам вдалося локалізувати загорання.

До слова, храм Петра та Павла старовинний, його звели у 17 столітті.

Про причину пожежі наразі нічого невідомо, інформації про жертв вогню також немає.

Храм Петра та Павла – парафіяльний храм у Москві в районі Лефортово. Церква була освячена у 1613 році на честь Миколи Чудотворця.

Нагадаємо, кілька днів тому, 21 травня, на території Центрального аерогідродинамічного інституту в Підмосков'ї спалахнула пожежа – загорілася трансформаторна підстанція. Ймовірно, причиною пожежі були порушення техніки безпеки під час ремонту даху.

Загалом на Росії почастішали пожежі. Очевидно, що це можуть бути й партизани, або дійсно недбалість та невідповідальність росіян, що теж дуже навіть логічно.

16 травня повідомили про пожежу в одному з великих бізнес-центрів Москви, а 17 травня у Новосибірській області Росії зайнявся завод, який займається виготовленням виробів з поліетилену. Горіли як і офісні приміщення, так і виробничі потужності та склади.