"Мабуть, наймасованіший удар з часів Другої світової": мер Конотопа розповів про обстріл міста
Мер Конотопа повідомив, що це був наймасованіший і комбінований удар по місту, мабуть, з часів Другої світової.
Жертв і поранених станом на ранок немає. Зафіксовано руйнування.
Російські війська вночі 25 травня вдарили по місту Конотоп. Це був, мабуть, наймасованіший і комбінований удар по місту з часів Другої світової.
Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Артема Семеніхіна.
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Атака на Конотоп
Станом на о пів на 6 годину ранку жертв і поранених внаслідок сьогоднішнього обстрілу міста Конотоп немає. Семеніхін повідомив, що зафіксовано руйнування.
Зруйновано і так зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території,
– ідеться в повідомленні.
Наразі не зафіксовано руйнувань та пошкоджень житлового сектору.
За словами мера Конотопа, подекуди є проблеми з електропостачанням. Так, частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами має все відновитися.
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Нагадаємо, що російські загарбники вкотре вночі 25 травня здійснили атаку по Україні. Ворог запустив різні типи озброєння, внаслідок чого в низці областей лунали вибухи.