Заступник голови МЗС Угорщини Левенте Мадяр розгорнув антиукраїнську кампанію по всій країні після приїзду з Києва. Він активно просуває проросійські наративи, стверджуючи, що "в Україні немає слідів війни".

Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в етері 24 Каналу припустив, що Мадяр відпрацьовує кремлівські гроші. На його думку, Україні не потрібно підтримувати зв'язки з такими особами.

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Угорське керівництво відпрацьовує гроші з Кремля

Після повернення з Києва заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр ініціював антиукраїнську кампанію, поширюючи проросійські наративи по всій країні. Його виступи не спрямовані на угорців, а є лише частиною відпрацьовування кремлівських грошей і підтримки ідеології, яку Росія пропагує вже кілька років.

Мадьяр неодноразово робив заяви, що суперечать гуманістичним цінностям, активно поширюючи їх через угорське посольство в Києві. Це викликає занепокоєння в Тібора Томпи, який неодноразово закликав угорське керівництво не втручатися в політику України.

Потрібно викликати посла на килим й пояснювати, що це – негідна поведінка керівництва Угорщини,

– додав він.

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Мадяр заявив, що в Україні немає війни

Особливу увагу звертає недавня заява Мадяра, у якій він стверджує, що в Києві немає слідів війни, і виступає категорично проти будь-якої фінансової або військової підтримки України. Це – частина кремлівських вказівок.

Взагалі не потрібно підтримувати зв'язки та приймати таких людей як Мадяр, як якогось посадовця прем'єр-міністра Віктора Орбана,

– зауважив голова угорської громади Києва та Київської області.

На цьому тлі також варто наголосити, що Угорщина єдина серед країн ЄС, яка заблокувала початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Це ще раз підкреслює її проросійську орієнтацію.