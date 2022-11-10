Чи є на Південноукраїнській АЕС ядерний матеріал: результати перевірки МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії провело перевірку на Південноукраїнській атомній електростанції. Агентство встановило, чи є на станції ядерні матеріали.

Відповідну інформацію 10 листопада повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України. Відповідний запит на перевірку скерувала Україна через заяви Шойгу про "брудну бомбу".

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Чи знайшли ядерку на Південноукраїнській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії протягом 7 – 9 листопада проводило перевірку на Південноукраїнській атомній електростанції.

Внаслідок інспекції МАГАТЕ не виявило жодного незаявленого ядерного матеріалу.

Перевірку проводили в межах угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. У ній взяли участь і інспектори МАГАТЕ, і Держатомрегулювання.

Абсурд від Росії та перевірки МАГАТЕ: коротко

Наприкінці жовтня очільник МЗС Україні Дмитро Кулеба звернувся до МАГАТЕ з проханням відправити експертів на мирні об'єкти в Україні, які Москва брехливо описала як місця розробки "брудної бомби".

Варто пригадати, що абсурдні звинувачення лунали від міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу. З цієї причини він навіть надумав надзвонювати міністрам оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Очікувано, що йому ніхто не повірив.

Натомість американський Інститут вивчення війни пояснив, що такими заявами Шойгу хотів налякати західних партерів, які відправляють допомогу в Україну.

Вже 3 листопада МАГАТЕ проаналізувало три ядерні об'єкти, про які говорила Росія: "Інститут ядерних досліджень" у Києві, "Южмаш" у Дніпрі та Східний гірничо-збагачувальний комбінат у Жовтих Водах. Агентство заявило, що слідів "брудної бомби" не виявили.

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