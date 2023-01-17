Через ядерну небезпеку: представники МАГАТЕ прибули на Південноукраїнську АЕС

На Південноукраїнську атомну електростанцію прибули представники МАГАТЕ. Експерти перебуватимуть там до завершення війни в Україні.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, їхні експерти перебуватимуть на всіх українських атомних електростанціях. Ще з вересня 2022 року експерти Міжнародного агентства з атомної енергії працюють на Запорізькій АЕС.

Читайте також Остання резервна лінія енергоживлення ЗАЕС пошкоджена через обстріл, – МАГАТЕ

МАГАТЕ перебуватиме на Південноукраїнській АЕС

Маріано Гроссі заявив, що в агентстві вирішили посилити свою присутність на українських АЕС. До такого висновку дійшли, враховуючи всі ризики та поточку ситуацію в країні.

Почали ми із Запорізької АЕС, яка є найбільшою в Україні. Тепер – розширюємо цю місію на всі атомні станції,

– заявив гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, це тільки перший крок й робота в цьому напрямку триватиме. Рафаель Маріано Гроссі пояснив, що:

на Південноукраїнській атомній електростанції перебуватимуть два їхні експерти з ядерної безпеки;

вони моніторитимуть ситуації на станції, надаватимуть технічну підтримку та консультації українським колегам;

фахівці також фіксуватимуть усі позаштатні ситуації на об'єкті й звітуватимуть про свої висновки у штаб-квартиру МАГАТЕ.

Що цьому передувало: важливе

16 січня Рафаель Гроссі заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії розширює свою присутність в Україні. Про це він говорив ще з осені 2022 року.

Гендиректор МАГАТЕ також заявив, що вони намагаються допомогти запобігти ядерній аварії під час війни. Саме тому експерти МАГАТЕ будуть присутні на всіх атомних електростанціях України.

13 січня в МАГАТЕ заявили, що агентство розмістить по два експерти на кожній українській АЕС. Окрім того, Гроссі під час візиту в Україну має відвідати Південноукраїнську, Рівненську та Чорнобильську АЕС, щоб запустити там місії. Також фахівці МАГАТЕ будуть працювати на Хмельницькій АЕС.