МАГАТЕ нещодавно оглядало один із двох ядерних об'єктів в Україні: чи були там заборонені речі

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії нещодавно були на одному з двох ядерних об'єктів України, але оглянуть їх ще раз у зв'язку з абсурдним фейком росіян щодо "брудної бомби".

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі таким чином відповів на запит України. Він зазначив, що інспектори були на ядерному об'єкті лише місяць тому і не виявили жодної незадекларованої ядерної діяльності.

Увага США та Україна на рівні міністрів і генштабів обговорили закиди Росії щодо "брудної бомби"

У повідомленні агентства зазначається, що МАГАТЕ знають про заяви Росії "про нібито діяльність на двох ядерних об'єктах в Україні".

Гроссі підтвердив, що обидва об'єкти перебувають під гарантіями МАГАТЕ й регулярно відвідуються його інспекторами.

МАГАТЕ провело інспекцію одного з цих об'єктів місяць тому, і всі наші висновки відповідали деклараціям України про гарантії. Там не було виявлено жодної незадекларованої ядерної діяльності або матеріалів,

– сказав Гроссі.

Зауважимо, що мова про Запорізьку АЕС, яку МАГАТЕ інспектувало у вересні. До слова, на території станції відтоді перебуваються інспектори міжнародної комісії.

Що таке "брудна бомба" Це контейнер з радіоактивним ізотопом та зарядом вибухової речовини. При підриві контейнер руйнується і вона розпорошується ударною хвилею. Вибух призведе до радіаційного зараження ґрунту, води, осередків виникнення променевої хвороби на великих територіях.

Коротко про абсурдні заяви Росії

Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу вирішив телефонувати міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна буцімто готова застосувати "брудну бомбу".

В Інституті вивчення війни заявили, що Шойгу це робить для залякування західних партерів, які допомагають Україні.

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