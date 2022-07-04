Зеленський зустрівся з прем’єркою Швеції: зробили спільну заяву

Україна продовжує укріплювати зв'язки з партнерами. Підтримка всього цивілізованого світу – один з голових факторів перемоги України.

Світові лідери продовжують здійснювати візити до столиці України та проводити зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Увесь цивілізований світ об'єднався для того, щоб допомогти Україні здолати російських окупантів та відбудувати нашу державу.

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Візит Магдалени Андерссон до Києв

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон здійснила візит до Києва. Це її перший приїзд у столицю України, але він запам'ятається їй надовго.

Спочатку вона вирушила до Бучі та Бородянки, де на власні очі побачила масові поховання мирних людей та інші наслідки злочинів російських окупантів.

Після цього Магдалена Андерссон провела зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Це її перший візит до Києва й одразу дуже результативний. Дякую за солідарність з українцями та підтримку нашого курсу на повноправне приєднання до ЄС у майбутньому,

– написав президент у своєму телеграмі.

За підсумками зустрічі Зеленський та Андерссон зробили спільну заяву. Вони засудили загарбницьку війну Росії проти України, а також наголосили на готовності робити все для притягнення окупантів до відповідальності.

Також сторони обговорили подальший шлях України в ЄС та дорожню карту реформ, які необхідно запровадити нашій державі. Окрім того, наші країни домовилися про співпрацю у багатьох сферах.

Війна Росії з Україною: останні події

Безпілотник російських окупантів гепнувся на житловий будинок у Таганрозі. Приватне помешкання згоріло дотла.

Росіяни надумали проводити так званий "референдум" на окупованій території Херсонщини. Рух спротиву вже оголосив про безстрокову акцію протесту.

Дивіться відео до теми – пресконференція Володимира Зеленського та Магдалени Андерссон за підсумками зустрічі