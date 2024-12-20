У Магдебургу автомобіль в'їхав у натовп на різдвяній ярмарці: є багато загиблих та поранених

У Німеччині сталась жахлива аварія. Автомобіль в'їхав просто у натовп на ярмарці із різдвяними товарами.

У Магдебургу сталась ДТП. Про це пише 24 Канал із посиланням на видання Focus.

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Що відомо про аварію

Два авто в'їхали у натовп на різдвяній ярмарці у місті Магдебург, що у Німеччині. За деякими даними, відомо про 11 загиблих та понад 60 поранених. Інцидент кваліфікують як теракт. Однак різні медіа пишуть про різну кількість постраждалих. Зокрема, за іншою інформацією, є 20 постраждалих.

Офіційних даних стосовно цього поки немає, тому потрібно їх дочекатись. Ймовірно, вони з'являться найближчим часом. поки ні місцева влада, ні офіційні представники Німеччини не коментували жахливу дорожньо-транспортну пригоду, яка сталась ввечері. Доля водія, який спричинив інцидент, невідома.

Поліція Магдебурга заявила, що внаслідок наїзду авто щонайменше одна людина загинула і кілька отримали поранення, повідомляє німецьке видання MDR.

На відео з місця подій можна побачити, що авто, не знижуючи швидкості, просто влетіло у натовп людей.

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Аварія у Магдебурзі: дивіться відео

Очевидець розповів, що різдвяний ярмарок був заповнений машинами швидкої допомоги та парамедиками. аварія сталась перед Різдвом.

Магдебурзький різдвяний ярмарок розташований на Старому ринку, безпосередньо біля ратуші біля Ельби. Поблизу різдвяного ярмарку є великий торговий центр.

Центр міста перекрили. Офіційної заяви уряду ще не було.

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Раніше правоохоронці затримали водія вантажівки в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія. Його переслідувала поліція за перевищення швидкості на кількох автобанах та розв'язках, де були спричинені ДТП з більш ніж 20 постраждалими.

Вказується, що наразі триває розслідування хаотичної поїздки вантажівки з численними зіткненнями і 26 постраждалими на кількох автомагістралях. Відповідно до інформації правоохоронних органів, водія вантажівки допитають у найкоротший термін після завершення медогляду. Медогляд повинен показати чи перебував він під впливом алкоголю або наркотичних речовин.

Загалом у серію аварій потрапили 50 автомобілів. 18 людей зазнали легких поранень. З огляду на велику кількість автомобілів, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, слідчі не виключають, що постраждалих може бути більше.