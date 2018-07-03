Магнітні бурі у липні: коли очікувати сильних коливань

Магнітні бурі у липні 2018 року будуть сильнішими, ніж у червні. Метеозалежним людям доведеться пережити кілька слабких і сильних магнітних бур.

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Згідно з даними лабораторії, 15, 20 та 22 липня очікуватимуться магнітні коливання, а 23 липня, у понеділок, магнітна буря досягне рівня G1.

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За іншими даними науковців, слабкі магнітні бурі також слід очікувати 7, 29 і 30 липня. А от найсильніші магнітні бурі прогнозують на 15 та 18 липня.

Полегшити самопочуття під час магнітних бур можна. Варто не перепрацьовувати, уникати стресів, інтенсивних силових навантажень. Також збалансовано харчуйтесь та проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Також варто під час магнітних бур відмовитись від шкідливих звичок, жорстких дієт, жирної, копченої та гострої їжі.

Магнітні бурі у липні: графік

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