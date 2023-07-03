"Маґура" збирає трофейну зброю: Маркус розкритикував росіян за за*рані автомати

Українські захисники продовжують контрнаступати на Запорізькому напрямку. У ході успішних боїв наші воїни здобувають трофейну зброю, та її якість не завжди відповідає очікуванням. Деякі зразки викликають відвертий подив у наших оборонців.

Головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус у себе в телеграмі розкритикував росіян за те, що вони просто на просто за*ранці. Мовляв, зброї у такому стані він ще не бачив.

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Чергові трофеї "Маґури"

Новою трофейною зброєю 47-ої бригади стали автомати АК-12 російського окупаційного контингенту. Та, за словами Валерія Маркуса, російські військові зовсім не дбають про свою зброю.

Як можна настільки не поважати свою зброю… Я таких засраних автоматів в житті не бачив,

— наголосив Валерій Маркус.

Тож, росіяни не здатні навіть зброю у ладному стані тримати.

Останні новини від Маркуса

Раніше головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" опублікував красномовне відео з фронту, на кадрах захоплений танк із ворожою символікою. А також розповів про добу штурмів і те, що бійці захопили ворожі окопи. Тоді він відзначав, що навколо "купа трупів", але добре, що вони "не смердять".

До слова, нещодавно Валерій Маркус зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським, де обговорив можливість покращення української армії. Зокрема цифровізацію ЗСУ, що допоможе військовим витрачати менше часу на паперову роботу та швидко надавати інформацію Генштабу.