У Макарівці росіяни потрапили у засідку: нові деталі звільнення селища

Українські захисники звільнили Макарівку, що на Донеччині. Загарбники потрапили там у засідку.

За інформацією "Мілітарного", у звільненні населеного пункту брали участь 137-й окремий батальйон морської піхоти та 2-й батальйон морської піхоти. Роботу українських військових показали на сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти.

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Росіяни потрапили у засідку в Макарівці

Під час звільнення Макарівки українські військові на одній з доріг влаштували засідку на росіян. На відео, яке оприлюднили бійці, видно, як ворожа бронемашина КАМАЗ "Тайфун" під час руху потрапляє під удар з будинку біля дороги.

Українські морські піхотинці розповіли, що для штурму залучили танки та бронемашини Mastiff, які добре себе показали. Їх морські піхотинці почали опановувати торік у червні. Зокрема, Mastiff:

призначені для перевезення піхоти,

добре захищені виробником від стрілецької зброї, наземних мін та саморобних вибухових пристроїв.

Населений пункт Макарівка що на Донеччині звільнено. Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові перебували в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області. Як результат, частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла,

– зазначили у 35-й окремій бригаді морської піхоти.

Захисники додали, що наразі в населеному тривають стабілізаційні дії.

Українські бійці звільнили Макарівку: відео

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Коротко про просування українських військ

Українські захисники перейшли в наступ на кількох напрямках, серед яких і Бахмутський. Станом на 13 червня Сили оборони України визволили Новодарівку на Запоріжжі, а також 6 населених пунктів у Донецькій області:

Нескучне;

Благодатне;

Макарівка;

Сторожеве;

Лобкове,

Левадне.

У Міноборони 11 червня офіційно підтвердили, що ЗСУ змогли деокупувати Макарівку та Благодатне. Напередодні стало відомо, що наші бійці визволили Лобкове та Левадне. На жаль, звільнені від окупантів населені пункти практично повністю знищені загарбниками.