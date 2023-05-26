Міг бути п'яним: реакція Макарівського райсуду на смертельну ДТП за участі судді Тандира

Суддя Макарівського районного суду на смерть збив нацгвардійця на блокпосту. Це трапилось на проспекті Берестейському у Києві.

У Макарівському райсуді Київської області відреагували на смертельну аварію за участі їхнього судді. Там висловили співчуття родині загиблого та пообіцяли "сприяти слідству".

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Що заявили у суді

Колектив суду свідомий того, що такі дії несуть ознаки не тільки адміністративного та кримінального правопорушення, а й підривають довіру суспільства до суддів, які чесно і з гідністю виконують свої обов'язки,

– заявили в суді.

У Макарівському райсуді, де працює Олексій Тандир заявили, що:

будуть сприяти уповноваженим органам у розслідуванні аварії;

у разі підтвердження інформації щодо наявності обтяжуючих обставин – звертатися до відповідних органів суддівського врядування для реагування.

Там також відзначили, що наразі вирішується питання щодо того, щоб повідомити затриманому судді про підозру та звернутись у Вищу раду правосуддя із поданням про надання згоди на затримання Тандира та утримання його під вартою.

Справу розслідує Державне бюро розслідувань за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Якщо провину Тандира доведуть, то йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати авто до 10 років.

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Що відомо про трагічну аварію