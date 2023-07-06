Вітання окупантам: у Макіївці вже третій день продовжує цвісти "бавовна"

Жителі окупованої Макіївки на Донеччині знову бідкаються про "гучні звуки вибухів". Так, надвечір 6 липня у місто вдруге за день завітала "бавовна".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Згодом на другого за день прильоту у Макіївці в небо піднявся чорний стовп густого диму, передає 24 Канал.

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У Макіївці знову прильот

Жителі тимчасово окупованої Макіївки у Донецькій області близько 16 години повідомили про вибухи у місті. Люди зазначили, що у цьому населеному пункті буцімто стався "прильот".

У Макіївці третій день поспіль трапляються прильоти: дивіться відео

Через кілька секунд на місці "прильоту" утворився чорний стовп диму. Його бачили у всіх районах окупованого міста.

У Макіївці знову бачили чорний стовп диму: дивіться відео

Крім цього, цей стовп диму бачили й у сусідніх до Макіївки населених пунктах. Зокрема, кілька кадрів виклали у мережу й жителі селища Ханженкове.

У Ханженковому також бачили дим з Макіївки: дивіться відео

Наразі достеменно невідомо, куди саме влучили у Макіївці, і чи є постраждалі або руйнування будівель. У Збройних Силах наразі не висловлювалися щодо причетності до цього удару.

У Макіївці не повідомили, куди саме влучили: дивіться відео

У Макіївці вже кілька днів неспокійно