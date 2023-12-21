Тривожна ніч для окупантів: у Макіївці масштабна пожежа, а в Бердянську – вибухи

На тимчасово окупованих територіях уночі 21 грудня досить неспокійно. Так, у Макіївці на Донеччині масштабна пожежа, а в Бердянську лунали вибухи й зникало світло.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. До слова, "тривожно" 21 грудня було й в тимчасово окупованій Керчі, де пролунало щонайменше 4 вибухи, а окупанти перекривали Кримський міст, передає 24 Канал.

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У Макіївці горить газопровід

Місцеві жителі у мережі повідомляють, що у тимчасово окупованій Макіївці масштабна пожежа. Що стало причиною – наразі невідомо.

Пожежа у Макіївці: дивіться відео

Заграва від пожежі у Макіївці: дивіться відео

Згодом окупаційний мер Макіївки Владіслав Ключаров заявив, що у Кіровському районі на садовому товаристві зафіксовано "факельне горіння газопровідної труби". Деталі інциденту він розкривати не став.

У Макіївці горить газопровід: дивіться відео

У Бердянську пролунали потужні вибухи

У тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи близько о 20:00. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, після "бавовни" у місті почала лунати тривога, а окупанти почали ховатися в укриттях.

За попередньою інформацією, вибухи пролунали у центральній частині Бердянська. Користувачі у мережі також повідомляють, що чули, як над містом буцімто "щось пролетіло", але не виключають, що могла працювати російська "пе-ве-о". Також місцеві жителі додають, що після вибухів місцями почало зникати світло.

Пропагандисти вже відзвітували, що буцімто "ліквідували 2 повітряні цілі". Втім, подробиць повідомляти не стали.

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