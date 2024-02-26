Втомилася і пішла на "перекур": в окупованій Макіївці горить нафтобаза

На території окупованої Донеччини сталася "бавовна". Там задимився об'єкт критичної інфраструктури росіян.

У росіян знову щось підгоріло на окупованій території. А все тому, що вони забули приказку про те, що "рідна сторона – мати, а чужа – мачуха", а, отже, ніколи їм не знати спокою на загарбаних землях.

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Потужний "перекур"

Повідомленням про те, що у Макіївці в окупантів сталася пожежа на одному зі стратегічних об'єктів, поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував фото, на яких видно, як над місцевою нафтобазою здіймаються клуби диму.

Макіївка. Чергова нафтобаза трохи втомилась та пішла на "перекур".

Хорошо,

– підписав світлини посадовець.

Яскрава "бавовна" у вечірній Макіївці / Фото Петро Андрющенко

. Місцеві повідомляли про вибухи і приписували їх походження намаганням російської ППО вполювати ціль.

ЗСУ вдарили по ворожому полігону на Херсонщині

Увечері 21 лютого наші військові завдали удару по скупченню окупантів на Херсонщині. Першими про це почали верещати у соцмережах самі росіяни. Вони зазначали, що ЗСУ атакували ворожий полігон біля Подо-Калинівки. Там якраз проводили спільні заняття російських підрозділів 328 ДШП, 810 ОБрМП та 81 САП. Російські воєнкори поскаржилися, що був уражений командирський склад та загинуло близько 60 бійців.

Згодом українська сторона підтвердила атаку. Зокрема, речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що було три удари. Під ними опинилося командування та окупанти з угруповання "Днєпр".

Раніше подібна ситуація сталася на ворожому полігоні у Волноваському районі. Там на шикуванні перебували російські військові з 36-ї гвардійської мотострілецької бригади. Унаслідок "прильоту" чорні пакети довелося готувати для щонайменше 60 солдатів.