Потужний вибух прогримів у районі Макіївки: перші фото та відео із соцмереж
У суботу 9 грудня в Макіївці Донецької області стався вибух. Це місто окуповане з 2014 року.
У соцмережах уже почали поширюватися фото та відео вибуху в Макіївці. Дивіться їх на 24 Каналі, це справді видовищно!
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Що відомо про вибух у Макіївці
Попередньо, горить нафтобаза. До цього окупанти повідомляли про роботу ППО, а ця пожежа – відповідно, наслідки приліту.
Про вибухи в Макіївці ішлося о пів на третю дня 9 грудня. Імовірно, прилетіло по складу з паливом.
Пожежа в Макіївці 9 грудня / Фото із телеграм-каналів
Хоча окупанти заблюрили місце приліту, але вогню дуже багато, та й дим видно далеко.
Наслідки вибуху в Макіївці 9 грудня: дивіться відео
Українці іронізують, що це був приліт по "дуже вогненебезпечному предмету".
Росіяни ниють, що "це просто жах", а "ППО у Москві потрібніша, бо захищає дупи чиновників". До того ж, у Макіївці не тільки на*рали в раднічок: місцеві жаліються, що воду даватимуть за графіком, у деяких районах її нема понад десять днів.Зверніть увагу! 24 Канал стежитиме за новинами з Макіївки та буде повідомляти читачам нові деталі щодо пожежі.
Можемо повторити
Минулого Нового року окупанти в Макіївці мали вибухову ніч – тоді їх загинуло близько чотирьохсот. Колишній командувач ССО Хоренко розкрив деталі цієї операції, подробиці читайте за посиланням.