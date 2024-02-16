Чекайте мене, – Макрон відповів, коли приїде до Києва

Володимир Зеленський ввечері 16 лютого прибув до Парижа. Під час свого візиту він зустрівся з Еммануелем Макроном. Президент Франції розповів, коли завітає до України.

Під час зустрічі з представниками ЗМІ Еммануель Макрон розповів, коли його варто очікувати в Україні, передає 24 Канал. Він відповів на питання, яке поставила одна з присутніх журналісток.

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Коли Макрон приїде до України

Я приїду до середини березня і буду поруч пліч-о-пліч з українським президентом. Ви можете чекати мене найближчими тижнями. Це точно!

– зазначив він.

Звернімо увагу, що під час спільної пресконференції Еммануель Макрон пообіцяв довгострокову підтримку Україні. Він зазначив, що обидві держави підписали безпекову угоду. І що вона конкретизує ті зобов'язання, які взяли на себе на Вільнюському саміті НАТО у липні 2023 року країни. За його словами, підтримка має "колективний вимір".

Французький лідер додав, що Росія підриває міжнародну безпеку, а також дестабілізує світ. І що вона нехтує власними зобов'язаннями, взятими у 1990-х роках. Натомість наша держава захищає міжнародне право.

Підписали безпекову угоду на 10 років

Відомо, що угоду між Україною та Францією підписали на 10 років. Діятиме вона доти, поки наша держава не стане членом НАТО. Крім того, Париж виділить на підтримку України 6 мільярдів євро.

Франція надалі підтримуватиме нашу державу у постачанні техніки, кооперації оборонних підприємств. Вона також ділитиметься розвідувальними даними та надаватиме цивільним допомогу.

Ми готові робити більше, навіть якщо це порушить звички та комфорт,

– наголосив Макрон.

Мовиться про посилення обороноздатності Європи, а також продовження підтримки нашої держави. У форматі "сьогодні, завтра і скільки потрібно".

Безпекову угоду також прокоментував Володимир Зеленський. Її він назвав амбітною та дуже предметною. Водночас наголосив, що не про всі її деталі можна відкрито говорити.

Зауважимо, що Еммануель Макрон мав прибути до України впродовж 13 – 14 лютого. Втім, за кілька днів до цього французький лідер свій візит відклав. Як зазначають журналісти, пов'язане це з міркуваннями безпеки.