Макрон 20 лютого планує переговорити ще з Байденом та Шольцом
Джерело:BFM TV
Еммануель Макрон 20 лютого провів телефонні розмови з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Далі він планує зателефонувати ще й Джо Байдену та Олафу Шольцу.
Макрон активно телефонує світовим лідерам
Зателефонувати партнерам політик планує 20 лютого. Розмови відбудуться у найближчі кілька годин.
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З ким хоче поговорити президент Франції:
- американським президентом Джо Байденом,
- канцлером Німеччини Олафом Шольцом,
- прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі,
- іншими партнерами.
Зауважимо, востаннє Макрон говорив з Байденом 15 лютого – після заяви Росії про нібито відведення військ. Тоді політики домовилися перевірити, чи відповідають кремлівські твердження дійсності.
Що цьому передувало
У Парижі розмову Макрона з Путіним назвали "останнім можливим і необхідним зусиллям, щоб уникнути великої війни в Україні". Політики домовилися про зустріч Тристоронньої контактної групи на вечір 20 лютого.
Крім того, сторони дійшли згоди щодо відновлення перемовин у нормандському форматі на основі останніх пропозицій України. Також Макрон та Путін домовилися про зустріч міністрів закордонних справ наступного тижня.
Цікаво, що розмова президентів тривала майже 2 години.
Після того французький лідер зателефонував Володимиру Зеленському. До речі, вже вдруге за останні 24 години. Обидві розмови глав держав стосувалися ситуації на Сході України.
До теми дивіться відео з зустрічі Зеленського та Макрона: