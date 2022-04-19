Макрон хоче бути схожим на Зеленського, – Тизенгаузен

Президент Франції Еммануель Макрон раніше назвав українців та росіян "братніми народами". Разом з тим, заявив, що Франція підтримує ембарго на постачання російського газу.

Однак остаточно переконати французького лідера поки не вдалось. Про це сказав експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен в ефірі 24 каналу.

Увага Помилки Ле Пен, лівизна Макрона: інтерв'ю з експертом перед 2 туром виборів у Франції

Він вважає, що політики так швидко не змінюють свою точку зору, особливо досвідчені.

"Якщо додати той факт, що Макрона ще чекає другий тур виборів і йому кров з носа потрібно подолати розрив з Ле Пен, то йому потрібно робити набагато більше, ніж він робив до цього", – наголосив Тизенгаузен.

Тому цілком зрозуміло, для чого він робить такі заяви та різко змінює позицію.

Однак Макрон починає певним чином косплеїти, чи намагатися бути схожим на Зеленського. Я про це казав ще місяць тому,

– наголосив експерт.

Він вважає, що зараз український глава диктує загальносвітові політичні тренди. Саме тому Макрону зараз важливо заручитися його підтримкою і отримати певну вигоду для себе.