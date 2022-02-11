Макрон хоче здобути балів на виборах, – політолог про "фінляндизацію" України
З візитом Еммануеля Макрона у Москву та Київ поширились розмови про так звану фінляндизацію України. Ця думка лунає від французького президента.
Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Костянтин Батозський. На його думку, причина у президентських виборах у Франції.
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"У нього (Макрона – 24 канал) вибори через кілька місяців (у квітні 2022 року – 24 канал). Він хоче здобути політичних балів", – наголосив політолог.
Батозський: Ніхто не може примусити Україну
Батозський зауважив, що не можна здобути балів на виборах через Україну. "Ми не та держава, яку можна швиденько використати, щоб здобути політичні бали й умити руки", – додав він.
У сучасних умовах ніхто не може змусити до такої поведінки, щоб Україна погодилась на "фінляндизацію". Це автоматично означатиме, що ми згодні з розподілом світу на сфери впливу, тобто що ми добровільно повертаємось у часи холодної війни.
За словами політолога, дуже хотілося б, щоб українська сторона насамперед публічно дала відповідь на питання про "фінляндизацію". Аргументи про те, що Україна у жодному разі не піде на подібний крок мають повторити публічно.
Що таке "фінляндизація""Фінляндизація" – це примушення орієнтуватися на інтереси сусідньої більш могутньої держави. Назва походить від характеру відносин між Фінляндією та СРСР після Другої світової війни.
Політолог прокоментував "фінляндизацію" України: дивіться відео
План "фінляндизації" України: що відомо
- У матеріалі New York Times мовилось, що так звана фінляндизація України є в обговоренні дипломатів. Про це начебто говорив саме президент Франції.
- Є інформація, що Еммануель Макрон у Москві заявив, що "фінляндизація" України була однією з моделей на столі для послаблення напруженості з Росією. Хоч сам французький очільник сказав, що не говорив з Володимиром Путіним про це.
- Володимир Зеленський здивувався щодо плану "фінляндизації" та сказав, що вперше почув про нього. Ба більше, відзначив, що Україна ж не пропонує іншій державі "українізацію".