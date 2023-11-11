Макрон назвав вирішальний місяць для України та пояснив, чому Росія не повинна перемогти
Джерело:BBC
Еммануель Макрон оцінив зусилля наших воїнів з деокупації українських земель від російських загарбників. Також він висловився щодо переговорів між Києвом та Москвою.
Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що у разі перемоги Росії в Європі з'явиться "нова імперська держава", яка загрожуватиме іншим сусіднім країнам (особливо тим, що колись перебували у складі СРСР) та всьому континенту. Він назвав дії країни-агресорки стосовно України імперіалізмом та колоніалізмом.
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Що Макрон думає про війну з Росією
Французький лідер вважає, що наступний місяць, тобто грудень, буде критичним та вирішальним для нашої держави, бо Україна "щосили намагається деокупувати свої території у контрнаступальних операціях". Він наголосив, що підтримка нашої держави в її обороні є обов'язком Франції та інших країн.
Також Макрон висловився щодо діалогу між Києвом та Москвою. На його думку, для України ще не настав час сідати за стіл переговорів з Росією. Водночас він не виключає, що колись може з'явитися можливість для "чесних та хороших" перемовин з державою-терористом.
Що кажуть про контрнаступ ЗСУ
- Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що наступ українських воїнів сповільнила чимала кількість неприємних сюрпризів від окупантів. Як пояснив голова держави, для швидкого контрнаступу потрібні боєприпаси, люди та мотивація.
- Раніше військовий оглядач Денис Попович у коментарі 24 Каналу повідомляв, що росіяни постійно перекидають нові резерви за поле бою, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ. Експерт наголосив, що країна-агресорка не вичерпала свої можливості щодо протистояння наступальним діям наших захисників.
- Нагадаємо, голова розвідки Естонії Антс Ківісельг назвав ситуацію на фронті дуже важкою, бо Росія має налагоджену оборону, а також перевагу у повітрі на деяких територіях. Він вважає, що Україні для успішного контрнаступу потрібна перевага у повітрі та високоточна зброя. Також ЗСУ бракує боєприпасів, артилерії та штурмовиків.