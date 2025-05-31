Трамп прокоментував ситуацію з нібито ляпасом Макрону від дружини та дав йому пораду

Президент США Дональд Трамп висловився щодо відео, на якому дружина президента Франції Бріжит Макрон штовхнула Емманюеля Макрона в обличчя під час їхнього прибуття до Ханоя. Він назвав цю ситуацію "нехорошою"

Інцидент набув розголосу після того, як оприлюднили кадри, де видно, як одразу після виходу з президентського літака Макрон отримує поштовх в обличчя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Дональд Трамп дав пораду Макрону

Під час пресконференції у Білому домі 30 травня, журналісти звернулися до Трампа з проханням прокоментувати ситуацію. Після короткої паузи він іронічно зауважив: "Переконайтесь, що двері зачинені". Ситуацію американський лідер назвав "нехорошою" і додав, що особисто знайомий із подружжям Макронів.

Це було недобре. Я говорив із ним (з Макроном, – 24 Канал), з ним усе гаразд, з ними все гаразд. Вони дві дійсно хороші людини. Я не знаю, що це було, але я їх добре знаю,

– сказав Трамп.

Додамо, що пізніше Бріжит Макрон ніжно поцілувала Еммануеля Макрона під час офіційного візиту до Індонезії, демонструючи турботу і любов. В Джакарті президентське подружжя трималося за руки, обіймалося та підтримувало одне одного. До того ж вони посміхалися та загалом мали щасливий вигляд.