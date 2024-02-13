Не лише через страх: чому Макрон міг відкласти візит до України

У лютому Україну мав відвідати президент Франції Еммануель Макрон, але він переніс свій візит. У Єлисейському палаці зазначили, що поїздку відклали з міркувань безпеки.

Макрон не найсміливіша людина у світі. Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що коли почалася війна, французький президент відвідав Україну одним з останніх.

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Чому Макрон відклав поїздку до України

Президент Франції вперше прибув до Києва влітку 2022 року, коли там вже побували чи не всі світові політики. Він справді боявся, що прилетить ракета чи відбудеться масований удар.

До того ж він вже бачив, як під час перебування в Україні генсека ООН Антоніу Гутерреша, росіяни запустили по Києву ракету. Тому фактор страху не варто відкидати.

Однак у Макрона, окрім цього, є свої внутрішні проблеми. Недавно у Франції відбулася зміна уряду, призначений новий прем'єр. Вже були скандали з новими міністрами. Тож, можливо, Макрон просто не може зараз поїхати в Україну, бо має неврегульовані питання,

– зауважив Сергій Жирнов.

Ба більше, ця поїздка – зовсім не туристична. Макрон розуміє, що їде не просто, щоб поговорити з Володимиром Зеленським і подивитися, що відбувається. Якщо він вже їде, то має мати конкретні рішення, документи, бюджети.

"Можливо, є щось не допрацьоване, тому він вирішив відкласти поїздку доти, доки Франція не матиме чогось конкретного", – зауважив Жирнов.

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