Макрон планує візит до України: наміри президента підтвердили в МЗС Франції
Джерело:24 канал
Президент Франції Еммануель Макрон має намір приїхати в Україну. Його плани підтвердили у Міністерстві закордонних справ.
Про наміри світового лідера повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він прокоментував заяву зовнішньополітичного відомства Франції на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ів Ле Дріаном.
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Кулеба: Візит Макрона – новий етап співробітництва
За словами Кулеби, візит Макрона стане новим етапом співпраці між державами.
Ми чекаємо з нетерпінням на новий етап співробітництва – візит президента Франції Емманюеля Макрона до України,
– наголосив очільник українського МЗС.
Він сказав, що наміри Макрона підтвердив Ле Дріан. "Такий візит стане символічним та знаковим для наших двосторонніх відносин", – відзначив Кулеба.
Чи відома дата візиту
Наразі точна дата візиту невідома. Водночас глава МЗС Франції зауважив, що це можливо до кінця 2021 року.Нагадаємо! Макрон і президент Росії Володимир Путін поспілкувались 19 серпня телефоном. Вони поговорили зокрема про ситуацію в Афганістані, ядерну програму та війну на Сході України.
Світові лідери в Україні: коротко про останні візити
- Німецька канцлерка Ангела Меркель відвідала Україну 22 серпня. Вона провела з Президентом України Володимиром Зеленським спільну пресконференцію.
- На початку травня в Україну приїжджав держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.
- Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас 18 травня відвідала КПВВ на Сході. Вона заявила про свою підтримку нашій державі.