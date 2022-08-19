Обговорили Україну та можливу катастрофу на ЗАЕС: Макрон не втримався й знову подзвонив путіну

19 серпня 2022 , 17:29
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Президент Франції Еммануель Макрон знову подзвонив путіну. Найперше обговорили Україну.

Хоч у росії нещодавно назвали Францію "недружньою" країною, Макрон все ж підтримує діалог з кремлівським диктатором. Про їхню розмову пишуть російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Про що Макрон говорив з путіним

  • Макрон з путіним обговорили ситуацію на Запорізьскій АЕС. Зокрема, про відправлення туди місії МАГАТЕ. путін у традиційній манері брехав, мовляв, обстрілюють станцію з боку України. 
  • Президент держави-агресорки сказав, начебто росія не проти місії МАГАТЕ. Також говорили за направлення співробітників ООН та Червоного Хреста до Оленівки.
  • Також путін бідкався, що ніхто не сприяє експорту російського зерна.

Насамкінець президенти домовились продовжувати контакти. Збираються спілкуватись про ці та інші теми.

До речі, у Макрона теж заявили, що путін нібито дав згоду на місію МАГАТЕ. Додали, що це питання обговорять щераз найближчими днями.

Чому Макрон дзвонить путіну

  • Насправді президент Франції часто дзвонив путіну ще й до 24 лютого. Наприклад, за 4 дні до повномасштабної війни він телефонував диктатору, щоб поговорити про Мінські угоди.
  • Крім того, у Франції зняли документальний фільм про розмови Макрона з путіним.
  • Сам Макрон заявляв, що іноді його дзвінки до путіна відбувалися на прохання Києва, але все ж таки частіше він телефонував за власним бажанням.

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Автор: Ольга Музика